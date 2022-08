Città di Castello, blitz dei carabinieri nei parchi della città: nei guai diversi giovanissimi

Una decina di motorini sequestrati e una segnalazione alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. Questo è solo il parziale bilancio di una serie di operazioni effettuate dai carabinieri della compagnia di Città di Castello fra Riosecco, Graticole e La Tina.

Dopo diverse segnalazioni di residenti contro le scorribande di motorini che imperversavano quasi ogni sera dando luogo a continue lamentele, i militari hanno deciso di scendere in campo.

Così lunedì sera e martedì sera sono stati presi di mira i parchi di Riosecco e quello in viale Moncenisio.

Qui i militari, anche con l’ausilio di personale in abiti civili , hanno controllato diverse decine di giovanissimi, quasi tutti minorenni. Uno di loro, appena diciottenne, è stato trovato in possesso di oltre 10 grammi di marijuana e pertanto è stato segnalato alla Prefettura di Perugia quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Poi sono passati a ispezionare i motorini. Numerose sono state le infrazioni elevate e una decina i ciclomotori sequestrati per le mancate omologazioni delle marmitte di scarico. In altri casi, invece, i militari hanno sequestrato il mezzo, per aver circolato con il passeggero nonostante il conducente avesse meno di 16 anni.

Infine i carabinieri hanno letteralmente preso di mira le strade che uniscono le aree verdi, con le pattuglie sistemate ai lati a chiudere le eventuali via di fuga. In questo caso sono stati fermati e controllati gli scooter e i motorini.

Non solo, ma i carabinieri hanno effettuato una serie controlli nelle zone nord (Valleurbana, Titta e Coppi) e in quella sud (Santa Lucia e San Donnino) nei pressi di ville e strade isolate per la prevenzione e il contrasto dei furti in abitazione. Anche in questo casi i militari erano stati chiamati più volte per la presenza di auto sospette. In tale contesto sono state fermate e controllate solo autovetture di gente del posto le quali sono state esortate a segnalare ai Carabinieri qualsiasi movimento sospetto nella zona.