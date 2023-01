Città di Castello: in ospedale con la cocaina in tasca, segnalato dai carabinieri

Ricoverato all'ospedale con la cocaina in tasca. E' un uomo di 45 anni, nato e residente a Città di Castello che, nei giorni scorsi, mentre si trovava in astanteria ha dato in escandescenza, creando disturbo al reparto e difficoltà ad operare da parte dei sanitari. Il personale ha chiamato i carabinieri tifernate che, dopo aver identificato il giovane in questione e aver riportato la calma, insospettiti dal suo comportamento, hanno deciso di approfondire la questione procedendo ad un controllo accurato sia della persona che dei suoi effetti personali. In effetti i sospetti dei Carabinieri si sono rilevati fondati in quanto l’uomo è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente circa due grammi di cocaina.

Da qui la segnalazione alla Prefettura di Perugia quale assuntore di sostanze stupefacenti