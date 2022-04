Città di Castello, carabinieri nei luoghi della movida

Blitz nei luoghi della movida da parte dei carabinieri: a finire nei guai sono stati 4 giovanissimi. L'operazione è avvenuta nei giorni scorsi nell’ambito dei controlli nei locali e piazze solitamente frequentate dai giovani e meno giovani. I militari del Nucleo radiomobile, coadiuvati anche da una unità cinofila del Nucleo carabinieri cinofili di Firenze, hanno beccato e denunciato un pusher. Il giovane, oltre che ad avere con de un paio di grammi di marijuana, a seguito di alcuni accertamenti, è stato anche identificato come autore di alcune cessioni fatte nella serata stessa. Sempre durante la stessa operazione i militari hanno segnalato alla Prefettura, come assuntori, tre persone fermate in possesso di sostanze stupefacenti

Sempre i militari hanno denunciato un giovane che alla guida del proprio autoveicolo ha perso il controllo del mezzo andando a collidere contro una recinzione presente a margine della carreggiata. L’uomo, sottoposto agli accertamenti del caso, è risultato essersi messo alla guida dell’autoveicolo con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito. Per lui immediato ritiro della patente denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

Sempre i Militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia durante un posto di controllo alla circolazione stradale, nella frazione Trestina di Città di Castello, hanno fermato un uomo che alla guida della propria autovettura si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. Per lui immediato ritiro della patente di guida, denuncia in stato di libertà alla Magistratura e sequestro del mezzo.