Città di Castello, intervento sulla E45: i carabinieri salvano un cane

Un equipaggio della Radiomobile del Norm della Compagnia di Città di Castello è intervenuto a salvare un cane che vagava spaventato sulla E/45 nel tratto tra Città di Castello sud e Promano.

I militari stavano transitando in direzione sud, quando improvvisamente hanno visto l'animale, poco più di un cucciolo, che impaurito si spostava tra le corsie con il rischio continuo di essere investito o comunque di provocare qualche incidente.

Senza pensarci un istante i carabinieri si sono fermati, facendo rallentare i veicoli di passaggio, riuscendo dopo qualche minuto ma con non poche difficoltà ad avvicinare il cane che spaventato cercava di difendersi abbaiando e anche di mordere chiunque gli capitasse a tiro. Conquistata la sua fiducia, l’amico a quattrozampe è stato fatto salire nella gazzella e portato in salvo. Più tardi è stato quindi affidato al personale veterinario dell’Asl, per le successive procedure finalizzato al rintraccio del proprietario tramite lettura del chip.