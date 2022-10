Città di Castello: maltrattamenti in famiglia e violenza e resistenza a pubblico ufficiale, un arresto

Una donna in strada in piena notte che chiedeva aiuto: intervengono i carabinieri che arrestano un quarantaquattrenne di origini straniere per maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto è accaduto in una frazione alla periferia.

Dopo la chiamata i militari hanno rapidamente individuato l’abitazione ove la donna sarebbe stata nel frattempo costretta a rientrare dal compagno, e dalla quale i militari avevano modo di udire grida e lamenti di una voce femminile. Una volta in casa, i carabinieri hanno potuto prendere atto del grave strato di prostrazione psicofisica della vittima e dei segni lasciati dalle percosse appena subite, ma anche i segni di lesioni meno recenti. Il tutto, mentre il 44enne in evidente stato di ebbrezza alcolica, continuava imperterrito ad esercitare pressioni psicologiche sulla donna, con condotte aggressive ed intimidatorie persino alla presenza dei due militari.

Situazione che è ulteriormente peggiorata, non appena il quarantaquattrenne ha capito che i carabinieri stavano spiegando alla vittima le facoltà di poter essere accolta insieme al figlio, in una struttura facente parte della rete antiviolenza. L’uomo infatti a quel punto si è nuovamente scagliato contro la donna ma anche contro i militari che le facevano scudo: uno lo ha fatto cadere, mentre ha colpito l'altro con un pugno al torace. Immediatamente bloccato, il 44enne è stato quindi tratto in arresto e condotto presso il carcere di Perugia Capanne, per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

La donna, è stata dapprima medicata presso il locale pronto soccorso ove è stata giudicata guaribile con una prognosi di 15 giorni, quindi affidata ad un centro antiviolenza.