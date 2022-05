Città di Castello, Petrelle ''capitale''della corsa dei Droni

C'era anche Luisa Rizzo di soli 19 anni che ha già al suo attivo 3 campionati italiani vinti come pilota di droni nel “Drone Racing”, un Guinness Word Record e anche la nomina ad Alfiere della Repubblica italiana da parte del capo dello stato, a Petrelle per una tappa della Coppa Italia di Droni.

La pilota dei record è giovanissima e soffre di Sma, atrofia muscolare spinale, una malattia rara che le impedisce di camminare, ma le permette di guidare (e come) questo particolare mezzo. Insieme a lei, aPetrelle, in una zona verde vicino alla chiesa, piloti da tutto lo Stivale si sono sfidati a colpi di velocità e agilità per vincere la tappa.

''Petrelle è stato uno dei primi percorsi e nasce dalle origini della manifestazione – ha detto Loris Penserini, presidente e uno degli organizzatori del torneo Csi Coppa Italia Drf – un gruppo di piloti che partecipavano alle nostre gare venivano da queste parti e così, hanno organizzato le prime gare e da lì non ci siamo più fermati''.

''Attualmente lo spazio dove i droni corrono è della Pro loco- aggiunge Penserini – ormai sono 4 anni, ma il drone racing in se, è molto giovane. La mia società, una fra le prime nate, ha appena 5 anni. In Italia il drone ha iniziato tardi, però sta recuperando''.

Così fra musica, scherzi e alta ingegneria informatica, con collegamenti radio e wi-fi, i piloti insieme ai loro meccanici e ai loro team, sistemano i droni.

Apparecchi con 4 eliche che volano e sono capaci di fare acrobazie incredibili, il tutto in massima sicurezza, visto che i piloti operano lontano dal campo gara e controllano il drone con uno speciale visore collegato a delle telecamere. Il tutto è visionato anche dagli organizzatori e dal pubblico.