Città di Castello, controllo dei Nas al canile di Lerchi e stop ai nuovi accessi

Fare piena luce sul futuro del canile di Lerchi e sui vari controlli e ispezioni che hanno avuto luogo nella struttura.

E' uno degli aspetti evidenziati dall'interrogazione di Andrea Lignani Marchesani, capogruppo di Castello Civica.

''In data 22 novembre 2022 c'è stata un ispezione dei Carabinieri del Nas al canile comprensoriale di Lerchi che ha certificato lo stato di precarietà igienico sanitario – ha scritto nell'atto il capogruppo – e che l'ordinanza sindacale conseguente numero 294 del 28 novembre stabilisce la chiusura del canile a nuovi accessi e l'obbligo di ripristinare in maniera idonea i box in stato fatiscente e di pericolosità per gli animali. Il verbale di fatto sancisce in maniera ineludibile una situazione più volte denunciata da cittadini e da atti di sindacato ispettivo sempre minimizzati dall'amministrazione comunale''.

Per Lignani, inoltre, ''lo stato di pericolosità e di deficienza gestionale dei box con lamiere sporgenti che minacciano l'incolumità degli animali evidenziano l'inadeguatezza dell'attuale gestore'', suscitando ''inquietanti interrogativi nei confronti di un'associazione che a parole dovrebbe essere la prima paladina del benessere degli animali''. Da qui l'interrogazione per avere informazioni dettaglite ''sulla natura del verbale e su eventuali sanzioni pecuniarie o di altra natura previste per il gestore e/o per il Comune'', circa il ''nuovo bando di assegnazione per la gestione del canile'', ''sull'inadeguatezza dell'ENPA a gestire il canile di Lerchi'', sull'''inadeguatezza delle ispezioni, citate in atti di sindacato ispettivo, fatte fino alla data del 22 novembre al canile da parte dell'Amministrazione comunale'' e per finire ''sulla necessità di esperire tutte le possibilità di natura giuridica per escludere l'ENPA dalla futura gestione del canile medesimo''-