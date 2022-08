Città di Castello, cani antidroga nei parchi e davanti ai locali pubblici: raffica di denunce e sequestri di stupefacenti

I militari delle Stazioni di Città di Castello e di Trestina, del Radiomobile, con il supporto di un’unità cinofila del Nucleo di Firenze, hanno attuato un servizio di controllo della circolazione stradale e antidroga nei parchi pubblici cittadini e davanti ad alcuni locali pubblici e discoteche.

Tantissimi i mezzi e le persone identificate e controllate, con il sequestro di ciclomotori per le mancate omologazioni dei terminali di scarico, tre le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, oltre a circa un’altra decina di contravvenzioni per inosservanza al codice della strada.

Inoltre, presso i parchi cittadini sono stati controllati numerosi giovani e, in tale ambito, sequestrati complessivamente circa 50 grammi di hashish e denunciato per l’ipotesi di spaccio un 36enne trovato anche in possesso del materiale usato per tale attività illecita.

Le verifiche nei locali pubblici hanno permesso di denunciare, sempre per l’ipotesi di spaccio di droga, un 25enne rumeno residente in Valtiberina trovato in possesso di quattro dosi già confezionate di cocaina per un peso di circa 4 grammi e inoltre altri tre giovanissimi ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura di Perugia quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché in possesso di alcuni grammi di hashish.

Determinante è stata la collaborazione del cane antidroga che ha permesso con il suo fiuto di scovare e indirizzare i Carabinieri verso anfratti, persone e mezzi che nascondevano sostanze stupefacenti.