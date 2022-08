Città di Castello, cade da cavallo, trasportato a Perugia dove è stato operato

Sta meglio e presto potrebbe tornare a casa dopo un lungo intervento. E' il trentenne tifernate che sabato pomeriggio era caduto accidentalmente da cavallo, con l'animale che l'aveva colpito in pieno volto e che era stato trasferito all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Erano da poco passate le 14,30 quando all'Ansa del Tevere il trentenne era tranquillamente a cavallo: improvvisamente l'animale lo ha disarcionato, facendolo cadere. Una volta a terra, il giovane cavaliere è stato colpito – in pieno volto- con il calcio dal cavallo. Subito i presenti si sono mobilitati per aiutare il ragazzo: immediatamente è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Città di Castello. Qui i medici hanno valutato le lesioni che l'animale aveva provocato e così hanno deciso per un trasferimento all'ospedale di Perugia nel reparto di Neurochirurgia del giovane. Dopo un paio di giorni di ricovero, lunedì mattina è stato operato: secondo i medici l'intervento è andato bene e nelle prossime ore potrebbe lasciare la struttura sanitaria per fare ritorno a casa dove trascorrerà la convalescenza.