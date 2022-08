Città di Castello, boom di visite al Museo del Duomo

''Tanti i visitatori in occasione delle festività estive nelle strutture museali diocesane non solo italiani ma anche stranieri'', precisa Catia Cecchetti.

Tanta la curiosità per la salita al Campanile cilindrico monumento, ma anche per le opere di oreficeria conservate al primo piano del Museo come il Paliotto del 1142 circa e le opere pittoriche custodite nel Salone Gotico Pinacoteca come il Cristo Risorto in Gloria di Rosso Fiorentino 1528-1530.

''Importante l’accoglienza fatta dagli studenti del Liceo Statale “Plinio il Giovane” prevista fino alla fine di agosto nel percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento” ex alternanza scuola lavoro che hanno orientato i turisti e hanno fornito informazioni storico – artistiche''

Molti i turisti stranieri che sono tornati a visitare le bellezze dell’Italia dopo le restrizioni dovute alla pandemia ma anche italiani e cittadini residenti alla scoperta del ricco patrimonio culturale cittadino. Museo diocesano e Campanile cilindrico riscoperti con entusiasmo e voglia di conoscerne origini ed evoluzioni storiche. Tanto il movimento turistico in città, nei musei, nelle chiese e nei palazzi storici, gruppi di famiglie e anche di giovani hanno apprezzato e goduto delle bellezze della nostra città. Una ritrovata normalità dopo un lungo periodo di restrizioni fa ben sperare anche per le stagioni future.