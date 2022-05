Città di Castello: 8 segnalati per droga alla Prefettura, fra loro anche un minorenne

Stretta nei controlli da parte Carabinieri della Compagnia di Città di Castello

Nello scorso fine settimana scorsa infatti, sono stati eseguiti una serie di approfonditi controlli: ben 8 sono stati i giovanissimi segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti. Nel pomeriggio di venerdì, nel parcheggio di un negozio nel centro di Città di Castello, in tutta tranquillità e davanti alle persone che transitavano, cinque ragazzi del posto tutti 19enni, sono stati trovati a consumare due spinelli; uno di loro è stato inoltre trovato in possesso di una modica quantità di hashish tenuta in tasca. Sempre nel pomeriggio di venerdì nel centro storico di Città di Castello, un 23enne di origini nordafricane è stato trovato in possesso di modica quantità di hashish. I controlli in questo caso sono stati estesi anche alla sua abitazione, ove i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori otto grammi della stessa sostanza. Nella serata di sabato, mentre i militari transitavano in piazza Garibaldi di Città di Castello, luogo di ritrovo per molti giovani del posto, notavano un 17enne consumare uno spinello seduto su di una panchina. Nel pomeriggio di domenica, in una piccola piazzetta nel centro storico di Città di Castello, un 19enne del posto veniva trovato in possesso di un grosso spinello contenente hashish, che probabilmente da li a poco avrebbe consumato.

I Carabinieri della Stazione di Monte Santa Maria Tiberina, nella tarda serata di sabato hanno denunciato in stato di libertà un 37enne di origini sudamericane residente a Città di Castello, che alla guida del proprio SUV ha perso il controllo del mezzo andando a finire all’interno di una fossetta presente a bordo strada. L’uomo, ricoverato presso l’Ospedale di Città di Castello per le cure del caso, come da prassi in caso di sinistro stradali, è stato sottoposto agli accertamenti di rito che hanno consentito di rilevare un tasso alcolemico di oltre quattro volte superiore al limite consentito. Per lui è quindi scattato l’immediato ritiro della patente e la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

I Militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia invece, nella notte di domenica, nel corso dell’esecuzione di un controllo alla circolazione stradale in via Morandi a Città di Castello, in orario di uscita dai numerosi locali della zona, hanno proceduto al controllo di un 23enne alla guida della propria utilitaria il quale a seguito della verifica con pre-test è risultato in stato di ebbrezza alcolica; la successiva verifica attraverso l’apparato etilometrico in dotazione ai Carabinieri, ha quindi dato modo di accertare che il suo tasso di alcool superava di ben quattro volte quello consentito. Per lui immediato ritiro della patente di guida, denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria e sequestro del mezzo ai fini della confisca.