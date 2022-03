Città di Castello, blitz antidroga dei carabinieri: un arresto e due denunce

Blitz dei carabinieri contro gli stupefacenti, con un arresto, due denunce e altrettante segnalazioni.

L'operazione è avvenuta giovedì pomeriggio, fra i comuni di Città di Castello e San Giustino, con tanto di unità cinofila di Firenze.

La prima tappa sono state le aree ritrovo dei giovani, tra cui piazza Garibaldi ed alcuni parchi cittadini. Proprio nel capoluogo tifernate i militari hanno sequestrato modiche quantità di stupefacente, a carico di due ragazzi del posto controllati a bordo di un’utilitaria e trovati in possesso di 4 grammi di hashish. I due sono stati quindi segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti, mentre a carico dell’autista del veicolo i carabinieri hanno proceduto anche al ritiro immediato della patente di guida.

La seconda tappa è stata in un esercizio commerciale del comune altotiberino dove i militari, con il contributo determinante del cane Batman già protagonista di numerosi rinvenimenti in passato nel comprensorio, hanno sequestrato della droga, che era nascosta in un incavo dell’intelaiatura in alluminio del mobile sotto il registratore di cassa di un esercizio commerciale.

In tutto sono stati scoperti circa 38 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina, ma anche un bilancino di precisione verosimilmente utilizzato per pesare le dosi.

Il titolare dell’esercizio, un trentottenne già noto ai carabinieri, è stato arrestato in flagranza del reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Le attività sono quindi proseguite nel comune di San Giustino, interessando alcuni soggetti sottoposte a misure alternative alla detenzione: proprio a casa di un 34enne, all’interno di una piccola serra fornita di lampade per la crescita delle piante e realizzata in una stanza del primo piano dell’abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 3 piante di marijuana di un’altezza compresa tra i 50 ed i 120 cm, ma anche una modica quantità di hashish.

L’uomo, insieme alla sua compagna, convivente, sono stati quindi deferiti in stato di libertà per l‘ipotesi di reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.