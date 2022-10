Autunno alla Biblioteca Carducci, ufficialmente “Family friend”

Anche la Biblioteca comunale Carducci di Città di Castello nella grande famiglia di “Umbria culture for family”, il marchio dei luoghi della cultura amici delle famiglie. Nei giorni scorsi infatti la Regione Umbria ha comunicato l’accreditamento nell’ambito del progetto sperimentale finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, che vuole rendere protagonista nel turismo family friendly il comparto della cultura. Allo scopo è stata creata una rete che comprende istituzioni culturali (musei, biblioteche, teatri … ) in grado di fornire una serie di requisiti e servizi standard, volti a rendere “a misura di famiglie” occasioni legate sia al tempo libero, sia alla vita quotidiana. Anche RIM, la rete interattiva dei musei, a cui la Biblioteca Carducci, sta lavorando su questo piano insieme a musei pubblici della città come la Pinacoteca e Malakos, i Musei Burri e la Tipografia Grifani Donati, Tela Umbra.

“La Biblioteca Carducci ha sempre avuto un’attenzione speciale, lavorando costantemente per incrementare le collezioni rivolte a bambini e ragazzi con proposte editoriali di qualità, scelte con cura tra quelle suggerite dall’editoria specializzata. Oltre alle proposte di lettura, la Biblioteca Carducci si configura anche come spazio di incontro e aggregazione, organizzando periodicamente laboratori e letture tematiche rivolti agli utenti più giovani e alle loro famiglie” dichiara l’assessore alla Cultura Michela Botteghi mentre la direttrice della Biblioteca Patrizia Montani parla dell’ultima iniziativa in occasione della Festa dei nonni, “che ha visto la partecipazione allegra e operativa di un nutrito gruppo di bambini dai 4 ai 10 anni, accompagnati da nonni e genitori. Guidati dalle operatrici della coop. Il Poliedro, hanno realizzato piccoli pensieri da regalare ai nonni e ascoltato letture a tema. Nel corso del mese di ottobre verrà inoltre inaugurato un appuntamento fisso dedicato alla lettura ad alta voce: L’ora delle storie, in collaborazione con le volontarie del circolo LaAV di Città di Castello e Associazione Amici della Carducci - che ogni penultimo giovedì del mese, dalle 17 alle 18, leggeranno ad alta voce storie illustrate e fiabe della tradizione per bambini dai 4 ai 10 anni. Il tutto in uno spazio accogliente e fruibile anche per chi ha necessità speciali. In Biblioteca è infatti possibile accedere con i passeggini, trovare uno spazio adeguato per l’allattamento, disporre di un fasciatoio per i più piccoli”.

All’assegnazione del marchio ha inoltre contribuito l’attività di sensibilizzazione che la Biblioteca rivolge alle famiglie, tramite incontri con i genitori nei nidi comunali e la collaborazione con la USL1 Altotevere umbro per far conoscere il programma nazionale Nati per leggere alle gestanti che seguono il percorso di accompagnamento al parto, sull’importanza che la lettura e la cultura più in generale rivestono nel percorso di crescita delle giovani generazioni fin dalla più tenera età e sul ruolo che la consuetudine con il libro e la parola scritta hanno nel combattere l’esclusione sociale e la povertà educativa.

“Il marchio conferisce dunque valore e qualità alle proposte che la Biblioteca Carducci rivolge alle famiglie con bambini, confermandone il ruolo di polo culturale nell’ambito del nostro territorio e riflettendo un’immagine moderna e funzionale di una biblioteca che non è certamente solo un contenitore di libri” conclude l’assessore Botteghi, ricordando che da novembre torneranno le domeniche pomeriggio in Biblioteca.