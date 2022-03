Città di Castello, ''Buon compleanno biblioteca''

Compleanno con la lettura, la cultura e i libri. A distanza di tre anni dalla inaugurazione della biblioteca Carducci domenica prossima, 13 marzo, il “palazzo della cultura” apre le porte alla citta’, alle famiglie, ai giovani, ai bambini per celebrare nel migliore dei modi una ricorrenza speciale fra gli oltre 12 mila volumi a disposizione degli utenti nelle splendide sale di Palazzo Vitelli a San Giacomo uno dei palazzi più belli e suggestivi della città. Un cartellone di inedite iniziative è stato predisposto per far trascorrere un pomeriggio particolare (dalle ore 15 alle 19) a coloro che prenoteranno le visite guidate a cura di Silvia Palazzi, con gli intermezzi musicali del maestro Stefano Falleri, il laboratorio e letture per bambini, giochi da tavolo a cura dell’associazione Amici della Biblioteca Carducci.

“La pandemia non ha permesso mai di poter festeggiare e ricordare l'apertura di questo meraviglioso contenitore culturale quale è la biblioteca comunale, luogo di incontri e di studio, in cui trovano spazio d'espressione sia i più piccoli lettori che gli studenti universitari. Quest'anno, pertanto, vogliamo fortemente vivere un pomeriggio insieme, offrendo attività di vario tipo per festeggiare il terzo compleanno della biblioteca Carducci augurando a tutti noi di continuare ad attingervi per dissetare la nostra sete di conoscenza”, ha dichiarato l’assessore alla cultura, Michela Botteghi.

Il programma prevede alle 15,30 e alle 17 le visite guidate al palazzo (max 20 partecipanti); dalle 15,30 alle 18,30, Spazio 43, ''Pronti…si gioca!'' un pomeriggio di giochi da tavolo con la collaborazione di “Tiferno in gioco”, da 8 a 12 anni.. Dalle 16,30 alle 18,00, nella Sala 22 ''Segni particolari: streghe!'', letture ad alta voce per bambini da 4 a 8 anni. Dalle 16,30 alle 18,30, nella Sala 16 ''L’antro della strega'' un laboratorio creativo per bambini da 4 a 8 anni muniti di matita, colori e tubetto di colla. Massimo 12 partecipanti accompagnati da un solo genitore.