Città di Castello, estese fino all’8 agosto le disposizioni per la vendita e la somministrazione delle bevande

L’amministrazione comunale ha emesso oggi una nuova ordinanza sindacale che estende fino a lunedì 8 agosto le limitazioni in materia di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e metallo nelle aree pubbliche all’interno delle mura urbiche già stabilite a partire dallo scorso 16 giugno.

Al fine di tutelare le necessarie condizioni di vivibilità del cuore della città, con particolare riferimento alle esigenze di tranquillità e riposo dei residenti, al decoro e alla sicurezza urbana, dal giovedì alla domenica, dalle 21 alle 6, le consumazioni di bevande in contenitori di vetro o metallo potranno avvenire unicamente all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e al tavolo nelle loro pertinenze esterne o nelle aree affidate in concessione.

In questa fascia oraria sarà contestualmente vietata la consumazione nei luoghi pubblici e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo.