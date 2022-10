Città di Castello, sabato allo stadio c'è la partita con l' Arezzo: cambia il traffico

In vista della partita di cartello della nona giornata del girone E del campionato di serie D tra Città di Castello e Arezzo, in programma sabato 29 ottobre alle ore 15.00, il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza per la gestione della viabilità, definita di concerto con il Commissariato di Città di Castello e la Questura di Perugia con l’obiettivo di tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico nel contesto del considerevole afflusso di tifosi ospiti atteso allo stadio comunale Corrado Bernicchi.

Le disposizioni contenute nel provvedimento che saranno vigenti dalle 18 di venerdì 28 ottobre alle 18 di sabato 29 ottobre prevedono nel dettaglio: il divieto di transito e sosta veicolari nel parcheggio in via della Barca, che sarà destinato ai veicoli della tifoseria locale e degli autorizzati dagli organi di polizia (gli unici a poter passare saranno i residenti, che potranno uscire ed entrare dalle abitazioni che hanno i propri ingressi nel posteggio); il divieto di transito e sosta nel parcheggio in viale Europa, nella parte antistante l’ingresso sud dello stadio comunale, che sarà destinata ai veicoli della tifoseria locale e degli autorizzati dagli organi di polizia; il divieto di transito e sosta nel parcheggio in viale Europa, parte antistante l’ingresso nord dello stadio comunale, in quanto destinato ai veicoli della tifoseria ospite (gli unici a poter passare saranno i residenti, che potranno uscire ed entrare dalle abitazioni che hanno i propri ingressi nel posteggio).

Il divieto di sosta in via Gino Bartali, nei piazzali antistanti gli ingressi del ciclodromo comunale e del distaccamento dei Vigili del Fuoco. Dalle 14 alle 18 di sabato 29 ottobre potranno essere istituiti il senso unico di marcia e il divieto di transito veicolare in Viale Europa, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale (il provvedimento non riguarderà i mezzi di Polizia, del soccorso, i veicoli delle tifoserie, dei residenti nelle vie laterali e degli autorizzati dagli organi di Polizia).

Nella stessa fascia oraria sarà vietato il transito in via della Barca (ad eccezione dei mezzi di Polizia, del soccorso, i veicoli della tifoseria locale, dei residenti e degli autorizzati dagli organi di Polizia). L’ordinanza prevede che i veicoli della tifoseria locale dovranno raggiungere lo stadio transitando in viale Nazario Sauro per accedere alle aree di sosta a loro destinate (parcheggio in via della Barca e parcheggio in viale Europa, parte antistante l’ingresso sud dello stadio comunale) e potranno poi defluire sempre lungo viale Nazario Sauro o via Angelo Zampini al termine della partita. I veicoli della tifoseria ospite, invece, dovranno passare attraverso la rotatoria Rita Levi Montalcini prima e dopo la partita.