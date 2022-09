Città di Castello, fine estate densa di impegni per il maestro Fabio Battistelli

Due tournèe in Portogallo e Spagna per Fabio Battistelli, noto artista e clarinettista tifernate. Continua con successo l'estate 2022 del maestro Battistelli, che dopo aver calcato i palcoscenici di importanti Festival Italiani, tra cui La Milanesiana, Festival Pascoli, Festival di Treviso e tanti altri si appresta a partecipare al Festival di Faro in Portogallo e al prestigioso Festival Di Cartagena in Spagna. Le due tournèe prevedono ancora la presentazione del nuovo lavoro discografico di Andrea Vettoretti Quantum One ed eseguito con lo stesso Vettoretti alla chitarra e la bravissima violoncellista Riviera Lazeri. Una estate ricca di successi con apparizioni televisive sulle reti Rai, Mediaset e collaborazioni con grandi artisti tra cui, Sonia Bergamasco, Fabrizio De Rossi Re, Duo+2 Quartet, Christian Riganelli, Andrea Ceccomori, Antonio Cocomazzi, Maria Chiara Fiorucci, Anthony Guerrini, Stefano Falleri, David Riondino, Dario Vergassola, l'orchestra Suonosfera, Beibei Li e Angela Tomei. Ultima in ordine di tempo l’applaudita perfomance con tante richieste di “bis” all’ippodromo Savio di Cesena. “Un’estate che sta per chiudersi all’insegna di tanti impegni in giro per l’Italia e l’europa assieme a diversi amici e compagni di viaggio che condividono con me la passione per la musica, l’arte, la cultura e le eccellenze creative”, ha dichiarato Battistelli.