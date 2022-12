Città di Castello, Babbo Natale a bordo di carrozze ha fatto visita agli anziani della “Muzi Betti''

La carezza di un anziano ospite della casa di riposo al dorso di un cavallo e poi il suo volto sorridente è stato il momento più toccante e sentito della bella iniziativa che si è svolta questa mattina nel grande giardino dell’Asp “Muzi Betti” con la visita di alcuni “Babbi Natale”, soci e cavalieri facenti parte di un gruppo di oltre 150 iscritti , denominato, "Il Cavallo in Altotevere", collegato al comitato organizzatore della Mostra del Cavallo di Città di Castello. Quattro carrozze, una in pariglia e diversi cavalli con cavalieri in sella, fra cui il Presidente dell’Associazione Mostra del Cavallo di Città di Castello, Marcello Euro Cavargini e Sauro Pruscini, presidente dell’associazione promotrice dell’iniziativa post-natalizia hanno varcato l’ingresso della struttura tifernate accolti dalla Presidente, Andreina Ciubini, dai consiglieri, Goretta Morini e Vittorio Massetti, dal direttore sanitario, Antonio Moni, dal personale sanitario e amministrativo e da alcuni ospiti rimasti favorevolmenti sorpresi e contenti della loro presenze e dei cavalli. “Grazie a tutti per questa bella manifestazione – ha dichiarato commossa, la Presidente Ciubini – sono stati momenti di grande solidarietà e sensibilità verso gli ospiti della nostra struttura. Con le ampie vetrate aperte gli anziani hanno potuto ammirare da vicino i numerosi cavalli e le carrozze presenti. Poi il momento più sentito, è stato quando ad un ospite, che alcuni anni fa frequentava la mostra del cavallo, gli è stato permesso di accarezzare l’animale: i suoi occhi hanno brillato dalla felicità. Grazie a voi tutti per la gradita visita e per i numerosi dolci che ci avete regalato”, ha concluso la Presidente dell’Asp, “Muzi Betti”. Il sindaco, Luca Secondi, l’assessore alle Politiche Sociali, Benedetta Calagreti, unitamente a Cavargini e Pruscini, nel definre la giornata come un “momento vero di amore e vicinanza verso gli anziani, orgoglio e riferimento della comunità locale” hanno colto occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della lodevole iniziativa.