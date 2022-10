Città di Castello, un quadro di Alberto Burri all'asta a Parigi: venduto ad oltre tre milioni e mezzo di euro

Tre milioni e 642 mila euro: è il prezzo con cui è stato battuto un Cretto di Alberto Burri all'asta Avant-Garde(S) Including Thinking Italian organizzata per la prima volta nella capitale francese da Christie's.

Si tratta di un quadro di 91 centimetri per 126 centimetri realizzato con la tecnica di acrovinilico su cellotex ed eseguito nel 1977. Stando alla scheda della famosa casa d'aste inglese, l'opera era di proprietà di una collezione privata e acquistata dall'attuale proprietario nel 2014 dalla Galleria Mazzoleni di Torino.

''Con il suo delicato campo di fini crepe bianche che si estende per più di un metro di larghezza, l'opera in esame è un bellissimo esempio dei Cretti di Alberto Burri – hanno spiegato dalla casa d'aste - Creata tra il 1970 e il 1979, questa serie è stata ispirata sia dalle superfici screpolate di antichi affreschi sia dalla terra arida della Death Valley, che Burri visitava spesso durante il suo soggiorno in California''.

La stima dell'opera era fra i tre milioni e mezzo di euro ed i quattro milioni e mezzo di euro: il quadro è stata battuto, con pochi rialzi, a tre milioni 642 mila euro da un compratore che è rimasto anonimo.