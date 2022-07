Città di Castello, domenica di controlli sull'Apecchiese per la polizia locale.

Controlli della polizia locale lungo l' Apecchiese.

Due pattuglie hanno svolto controlli sul rispetto delle norme al codice della strada volto alla prevenzione di incidenti dovuti all’alta velocità soprattutto dei motocicli presenti in gran quantità.

Tra i vari controlli legati al rispetto delle norme di comportamento (sorpasso, posizione in carreggiata, velocità ecc.) sono stati elevati 3 verbali per alcune irregolarità anche sui documenti. In un caso è stata infatti ritirata la patente di guida perché scaduta. Altri controlli sono stati svolti sull’ equipaggiamento e sui dispositivi di sicurezza dei motocicli.

Lo comunica l’assessore alla Polizia Municipale, Rodolfo Braccalenti nel ricordare come i “controlli rientrano in una complessiva azione di monitoraggio della viabilità del territorio disposta dal Comandante Joselito Orlando in particolare nei giorni festivi lungo i tornanti della Apecchiese particolarmente trafficata e percorsa da motociclisti”. “Una domenica impegnativa per la polizia Municipale anche per lo svolgimento della rassegna Retro’ e il raduno dei vespisti”, ha concluso Braccalenti nel ringraziare tutti il “Corpo”.