Città di Castello: a velocità folle lungo l'Apecchiese, mille euro di multa e moto sequestrata

Oltre mille euro di multa, moto sequestrata e 10 punti in meno sulla patente. Blitz degli agenti della polizia municipale lungo le curve dell'Apecchiese. Obiettivo: salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale, considerato che questa strada, nei weekend del periodo estivo, è caratterizzata da un intenso traffico di auto, moto e ciclisti, senza dimenticare che in passato è stata teatro di numerosi incidenti in cui sono rimasti coinvolti motociclisti, anche con conseguenze gravi.

Durante i controlli gli agenti della Polizia Municipale hanno contestato ad alcuni motociclisti il verbale per velocità pericolosa che prevede una sanzione di 87 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.

In particolare, a un motociclista sono state contestate tre violazioni: la velocità pericolosa, la revisione scaduta e la mancanza di copertura assicurativa che hanno comportato sanzioni per un totale di oltre mille euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida e il sequestro amministrativo della moto.

“Anche oggi il corpo di polizia municipale effettua controlli nell’ambito dell’attività in stretta sinergia e collaborazione con le forze dell’ordine e di polizia finalizzata al rispetto delle regole e della sicurezza in una arteria stradale talvolta considerata una pista da corsa”, ha dichiarato l’assessore alla polizia municipale Rodolfo Braccalenti nel ringraziare tutto il personale per il lavoro svolto.