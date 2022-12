Città di Castello, investita in pieno centro, i familiari lanciano l'appello

Anziana investita in pieno centro, i familiari chiedono aiuto per cercare di capire chi sia l'autore.

La donna, di 89 anni, è stata centrata – secondo una prima e parziale ricostruzione – in via Pomerio Rodolfo Siviero, nel comune tifernate, con i parenti che da hanno messo anche un appello nei social per chiedere un aiuto: ''Chiunque abbia visto, ci dia una mano''.

Secondo quanto affermano i familiari, la signora era andata in centro per fare delle compere. Al ritorno del fratello e del figlio, la donna era seduta, con la faccia tumefatta e dolorante. La pensionata ha detto di essere stata investita. Così i familiari hanno subito chiamato i soccorsi: la ottantanovenne è stata portata in ospedale per gli accertamenti. Qui è stata visitata dagli specialisti che le hanno riscontrato: la frattura di una mano, la rottura di almeno 3 costole, alcune lesioni al polso e delle ferite sulla testa e un probabile trauma cranica a causa della caduta. La donna ancora si trova ricoverata, con una prognosi che supera i 30 giorni. In queste ore i familiari andranno a denunciare quanto accaduto: nel frattempo si appellano ai social, visto che in quella zona non ci sarebbero le telecamere, così come mancherebbero totalmente i testimoni. ''Se qualcuno avesse visto qualcosa, contatti le forze dell'ordine'' hanno ribadito i familiari.