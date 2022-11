Città di Castello, la polizia incontra la popolazione con la campagna anti-truffe

La campagna di prevenzione della polizia finalizzata al contrasto dei furti in abitazione e delle truffe agli anziani, promossa dalla Questura di Perugia e già avviata dalla scorsa estate, prosegue anche nel periodo autunnale nei vari comuni della provincia.

Nel corso della settimana, la campagna ha fatto tappa a Città di Castello, con un incontro che si è tenuto nella sede del centro sociale “Madonna del Latte”, che ha visto la partecipazione del commissario capo Dario Lemmi, vicedirigente del Commissariato tifernate e dell’ispettore, Giancarlo Salvadori. Presenti all’incontro anche il sindaco Luca Secondi; l’assessore alle politiche sociali Benedetta Calagreti e il presidente del centro sociale che ha ospitato l’evento, Paola Petruzzi.

Glia genti hanno fornito alcuni utili consigli ai cittadini, da osservare per non rimanere vittime di spiacevoli episodi, come truffe e raggiri. Numerose sono state le persone che hanno preso parte all’iniziativa, chiedendo informazioni, a riprova dell’interesse per la tematica affrontata.

Durante l’incontro sono state, inoltre, molteplici le testimonianze da parte di coloro che hanno apprezzato l’iniziativa della Questura di Perugia, dimostrando un alto sentimento di fiducia nella Polizia di Stato che ogni giorno è presente tra la gente.