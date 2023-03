Città di Castello, al volante ubriachi: denunciati dalla polizia stradale

Si erano messi al volante ubriachi ma sono stati fermati e denunciati dalla polizia stradale.

Gli agenti, infatti, hanno intensificato i servizi di controllo lungo le principali direttrici per prevenire e contrastare il fenomeno della guida in stato di alterazione per abuso di sostanze alcoliche ed uso di sostanze stupefacenti.

Le pattuglie hanno fermato e sottoposto a verifica diversi conducenti che avevano attirato l’attenzione dei poliziotti, per gli evidenti sintomi di alterazione dovuti all’assunzione di sostanze alcoliche.

Dopo la positività riscontrata tramite gli appositi “kit”, con i quali sono stati effettuati rapidi test preliminari per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche, gli agenti hanno sottoposto i conducenti al test dell’etilometro che, in quattro casi, ha dato esito positivo.

Infatti, i quattro automobilisti – tre uomini e una donna - sono risultati avere un tasso alcolemico ben superiore agli 0,8 g/litro.

Per questo motivo, nei loro confronti è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante specifica di aver commesso il fatto tra le ore 22 e le ore 7.

Non solo: visto che il tasso alcolemico era superiore a tre volte il limite consentito, c'è stato anche il ritiro della patente con segnalazione in Prefettura.

I veicoli, invece, sono stati affidati ad altre persone - indicate dai denunciati - risultate essere idonee alla guida.