Città di Castello, al via l' agenda on line degli eventi culturali

E’ on line sul sito istituzionale del comune di Città di Castello il calendario degli eventi culturali, “uno strumento aperto a tutti coloro che progettano iniziative per facilitare il coordinamento e limitare le eventuali sovrapposizioni che la ricchezza culturale potrebbe generare", commenta l’Assessorato alla Cultura del comune. Per questo abbiamo pensato di mettere a disposizione un calendario, da consultare per inserire le iniziative in preparazione, le date degli eventi periodici o annuali ma soprattutto per orientarsi su quale data od orario è migliore, alla luce delle manifestazioni già inserite”. “L’Amministrazione in questo caso metterà nella disponibilità della progettazione culturale il servizio di compilazione dell’agenda”. Per segnalare il proprio evento nel calendario sarà sufficiente inviare e una email a cultura@comune.cittadicastello.pg.it con nome dell'evento, luogo dell'evento, data dell'evento ed ora di svolgimento, locandina dell'evento, riferimenti del soggetto promotore (email e telefono). L'Ufficio Cultura provvederà ad aggiornare il calendario ma il Comune non sarà responsabile a nessun titolo degli eventi comunicati da soggetti altri o con modalità diverse nè della loro programmazione, che rimane in capo agli organizzatori. Non aggiornerà qualora gli eventi violino le norme in vigore o le media policies del Comune. “La pluralità di voci e di esperienze culturali che Città di Castello ha riattivato, dopo i due anni di stop forzato, devono imparare a convivere e a trovare un modo perché tutti gli eventi sia valorizzati ed abbiamo la giusta attenzione.

L’Amministrazione prova a fare la sua parte, attraverso uno strumento di coordinamento, a cui si può ricorrere con estrema libertà ma che va nella direzione della sinergia. Stiamo osservando un incremento degli eventi promossi in collaborazione tra soggetti diversi. La logica del calendario è la medesima: sentirsi parte di uno stesso movimento cittadino e sostenersi a vicenda”.

Link https://cloud.comune.cittadicastello.pg.it/index.php/apps/calendar/p/zb2iYo9RTqdC7yqo/dayGridMonth/now