Città di Castello, a Promano è caccia al fortunato giocatore

''Non ci gioco mai, però, stamattina, sai cosa? Ci provo: Paolo mi dai per favore un biglietto della lotteria''.

L'entusiasmo della maxi vincita al Superenalotto di giovedì sera ha contagiato, in men che non si dica, gli avventori del bar Gold Caffè di Promano, frazione di circa 700 persone nella zona a sud di Città di Castello.

Il bar, a pochi metri dalla E45, è diventato così una vera e propria attrazione: i residenti piano piano sono venuti a complimentarsi con Pierpaolo e Maria Cristina Castellani, due dei tre proprietari dell'attività.

''L'ho saputo eri sera – ha detto Pierpaolo mentre mostra il sistema – dalla chiamata di un mio amico: ero frastornato ma felice''.

''Non capita spesso – ha aggiunto Maria Cristina – di poter vendere una delle cartoline che ha vinto il montepremi più ricco della storia: sono felice per chi lo ha vinto''.

Nessuno sa, ancora, chi sia il fortunato giocatore: ''Non lo so – ha detto Pierpaolo – qua ci sono tante persone: qualcuno si ferma mentre è in transito lungo la E45, altri invece sono clienti fissi ed abituali, altri invece arrivano e si fermano per poi ripartire...''

Allo sconosciuto fortunato, però, i due fratelli lanciano l'appello: ''Speriamo che qualcuno si ricordi di noi, quando avrà incassato la vincita...''