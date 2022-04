Città di Castello: A...A...A... spettacoli cercasi per 'Estate in città'

È in pubblicazione sul sito del comune di Città di Castello, l’avviso diretto alle associazioni e ai soggetti privati del comune tifernate che abbiamo proposte di spettacolo dal vivo all’aperto nei settori della musica, del teatro e dell’intrattenimento musicale da svolgersi nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Gli assessori Michela Botteghi e Letizia Guerri spiegano che “la finalità dell’avviso è coinvolgere tutte le realtà territorio nel calendario di eventi estivi che stiamo organizzando. L’avviso è una ricognizione delle proposte, che saranno vagliate sulla base del programma generale di Estate in città 2022. Tutti debbono sentirsi chiamati in causa e nel caso farsi avanti. La formula dell’avviso mira a stimolare un’ampia partecipazione''.

''Sarà possibile presentare la propria proposta attraverso il form on line pubblicato a questo link entro il 30 aprile prossimo. Il soggetto, la cui manifestazione di interesse sarà accolta nel calendario di Estate in città, avrà diritto ad essere inserito con una dicitura dedicata sui materiali di comunicazione e pubblicitari e ad usufruire di eventuali dotazioni standard messe a disposizione dell’amministrazione comunale per le sezioni previste dall’avviso. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di valutare le proposte da ammettere. L’ammissione non dà diritto a contributo. Al soggetto ammesso competono le spese inerenti alla realizzazione dell’iniziativa, salvo diversa disposizione dall’Amministrazione comunale''.

“La nostra realtà culturale è molto variegata e rappresenta anche forme artistiche estremamente originali. L’avviso da loro la possibilità di avere una vetrina, speciale, quella di Estate in città, e di valorizzare la loro creatività” concludono Botteghi e Guerri. Per informazioni: cultura@comune.cittadicastello.pg.it, telefono 075 8523171