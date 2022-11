Città di Castello: quinta Giornata della Trasparenza con il procuratore della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone

Quinta giornata della Trasparenza: mercoledi 16 novembre alle ore 18, presso la sala 43 della biblioteca “G.Carducci”, iniziativa sui temi dell’etica e della legalità del comune nell’ambito delle azioni previste dal vigente Piano anticorruzione.

Nell’occasione sarà presentato il libro del professor, Enrico Carloni, Ordinario di diritto amministrativo e direttore del Centro studi Legalità e partecipazione (Lepa) del dipartimento di scienze politiche dell’Università degli studi di Perugia, “Il paradigma trasparenza. Amministrazioni, informazione, democrazia” (Il Mulino editore).

Alla presentazione interverranno il sindaco, Luca Secondi ed il Procuratore della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone, che ha rivestito, dal 27 marzo 2014 al 23 ottobre 2019,il ruolo di Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione.

“Trasparenza, legalità, integrità sono parole guida che devono trovare sempre un riscontro concreto per non rimanere solo dichiarazioni di principio e guidare nel lavoro per il cittadini. L’iniziativa di mercoledi prossimo, la presentazione del libro con autorevoli relatori rientra nell’attività che il comune porta avanti da anni riscontrando interesse e partecipazione”, ha dichiarato il sindaco, Luca Secondi