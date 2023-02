Città di Castello, i levrieri dell’allevamento “Azamour” di Francesca Zampini sempre in testa alle classifiche internazionali

Levrieri da primato. Un’altra straordinaria vittoria per l’allevamento “Azamour” di Francesca Zampini situato a Cerbara di Città di Castello. In Russia, Bis Ch Azamour GV Don Carlos, nato a Cerbara, ha ottenuto il prestigiosissimo titolo di cane dell’anno 2022. Vale a dire ha vinto più best in show e raggruppamenti rispetto ai cani di tutte le razze, sesso e classi che hanno partecipato alle mostre canine internazionali nell’anno appena trascorso in Russia. Ha battuto quindi anche tutti i “borzoi” cane emblematico della Russia e ornamento delle ricche signore anche in Francia negli anni venti. Un Trofeo estremamente prestigioso e ambito che decreta il maggior vincitore di tutte le gare di un anno. Azamour GV Don Carlos è nato e allevato a Cerbara da Francesca Zampini e Patrizio Palliani, ed è figlio di Azamour Khemosabi (tre volte campione del mondo) e di Azamour Rebel Masseau. Azamour GV Don Carlos è di proprietà di un personaggio pubblico moscovita e ha come handler, prestigioso ed esperto, Denis Popov. Un’altra grandissima soddisfazione per la razza Azawakh (levrieri detti anche Principi del deserto) così rara ed elegantemente affascinante e per aver promosso l’Alta Valle del Tevere e soprattutto Città di Castello così ricca di storia e di grandi bellezze monumentali e naturali. Dal 2006 a oggi gli Azawakh di Francesca Zampini per 10 anni consecutivi hanno sempre ottenuto il migliore assoluto della propria razza ai campionati del mondo. Nel 2020 sono stati ammessi per la prima volta a partecipare alle mostre canine in USA. “Nel mio destino era scritto che io incontrassi delle fantastiche creature e che mi innamorassi perdutamente della loro bellezza ed eleganza uniche e del loro carattere altrettanto speciale – afferma Francesca Zampini – un amore folgorante che risale a oltre 20 anni fa quando a una mostra canina vidi per la prima volta un azawakh (dall’inizio degli anni 70 che gli azawakh fecero la loro comparsa in Europa). Dopo anni di attesa nel 2002 riuscii a importare dalla Svizzera, da uno dei più prestigiosi allevamenti allora esistenti, la mia prima Azawakh la bellissima Patifah che ebbe la sua prima e unica cucciolata nel 2006 accoppiata a un maschio di eccezionali qualità e pedigree che viveva in Repubblica Ceca”. “Il carattere è uno dei punti di unicità della razza – prosegue Francesca Zampini – affettuosissimi, ottimi guardiani, amano profondamente tutti quelli del nucleo familiare, ma sono sempre estremamente riservati con gli estranei da cui non amano farsi toccare. Non sono adatti a tutti ma solo a chi riesce a entrare in profonda empatia con loro. Per i Tuareg nel loro massimo splendore possedere un Azawakh era un segno di grande nobiltà, non venivano mai venduti ma potevano solo essere regalati in segno di grande amicizia e stima. Questo ultimo successo di Bis Ch Azamour GV Don Carlos voglio condividerlo con affetto e stima con Patrizio Palliani senza il quale nulla sarebbe stato possibile”.

Francesca Zampini lo scorso mese di dicembre è stata insignita dal Rotary Club di Città di Castello del riconoscimento prestigioso di “tifernate dell’anno”, per l’attività allevatoriale a livello mondiale e per la promozione del territorio e delle sue bellezze a essa collegate.