Città di Castelllo, Ospedale: dal Covid investimenti per migliorare il reparto di Oncologia

Obiettivo è quello di rendere accoglienti i reparti di Oncologia e Radioterapia, aumentare lo spazio e creare nuovi ambulatori.

All'ospedale di Città di Castello arrivano i fondi per il Covid, che verranno investiti in uno dei fiore all'occhiello della struttura.

L'annuncio è arrivato, un po' a sorpresa, dal dottor Silvio Pasuqi, direttore del presidio ospedaliero

durante la cerimonia della consegna degli attestati ai partecipanti che hanno portato a termine il percorso di Estetica sociale, che si è tenuta al centro di formazione Bufalini.

''Il progetto – ha detto Pasqui- è stato preparato da uno studio di architettura, questo scelto dalla Regione Umbria, ed è in corso di approvazione ormai nella sua variante definitiva''.

''E' nostra speranza – ha aggiunto ancora il direttore – visto che il percorso, nato come separazione di percorsi di oncologia e radioterapia nell'ambito dell'investimenti, molto consistenti, che verranno nel nostro ospedale per la patologia Covid''.

''Speriamo – ha proseguito Pasqui - che molto velocemente si possa andare alla progettazione esecutiva e quindi all'attuazione del progetto e dell'intervento in se, che riguarda soprattutto, oltre il discorso dei percorsi, anche una umanizzazione più spinta e un miglioramento per assistenza per questi pazienti a cui teniamo particolarmente''. Il direttore ha, quindi, annunciato un ''aumento degli spazi ambulatoriali, che sono il cardine nel nostro intervento nel reparto di oncologia. Questo per dare alla nostra eccellenza, che ormai dura da più di 20 anni, un ulteriore investimento''.

''Siamo molto consapevoli delle qualità dei nostri professionisti – ha concluso il dottor Pasqui - e vogliamo ancora investire su questi professionisti per mantenere questo livello di qualità che è apprezzato e che c'è riconosciuto da tutta Italia''.Cit