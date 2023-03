Città di Castelllo, giovedì alle 15 i funerali di Tommaso Lisetti

E' la giornata del silenzio e del ricordo. Delle lacrime e del saluto, l'ultimo, all'amico di sempre, alla faccia conosciuta, a quel bravo ragazzo che salutava sempre.

Domani, alle 15 nella chiesa del quartiere di Riosecco ci saranno i funerali di Tommaso Lisetti, il ragazzo di 24 anni che lunedì mattina è rimasto vittima di un incidente stradale lungo la statale 221, poco dopo l'abitato di Lerchi e vicino al bivio per Celle.

In quella stessa chiesa, agli inizi di dicembre, venne ufficiato un rito funebre che aveva toccato da vicino l'intera comunità, quello di Nico Dolfi – uno dei 4 ragazzi anche loro deceduti in un incidente stradale a San Giustino.

Nel frattempo crescono le attestazioni di stima e vicinanza verso la famiglia del giovanissimo aiuto cuoco. Gli ex compagni e gli studenti attuali dell'istituto – l' International Campus Patrizi Baldelli Cavallotti – che aveva frequentato insieme agli insegnanti delle superiori del ragazzo si sono prodigati in una raccolta fondi in sua memoria per rendere onore allo spirito altruista di Tommaso. Il denaro raccolto sarà destinato in beneficenza.

"Tommaso era un ragazzo simpaticissimo, sempre allegro e pronto ad aiutare chi era in difficoltà. La sua morte ha colpito profondamente me personalmente e tutta la comunità del nostro Campus. Me lo ricordo come un ottimo ragazzo, che ha rivestito anche il ruolo di rappresentante di istituto al "Cavallotti": a dirlo è il dirigente scolastico Marta Boriosi.