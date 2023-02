Sei tifosi dell'Arezzo senza stadio per un anno: contestarono la squadra a Città di Castello

Avevano contestato in maniera vibrante la squadra, la società e i vertici dell'Arezzo: dopo 13 mesi arriva il Daspo, così per un anno intero non potranno più mettere piede negli stadi.

Protagonisti sono stati sei supporter amaranto. Al termine della partita contro il Trestina, che si era tenuta il 29 gennaio 2022 allo stadio Bernicchi di Città di Castello dove la formazione toscana perse per 2 a 0, i tifosi - a fine partita - contestarono giocatori, staff e dirigenza, al culmine di un periodo di grande tensione fra tifoseria e società per gli strascichi della retrocessione dalla C e per la mancanza di risultati in campionato, come riferisce ArezzoNotizie.

Quasi un anno dopo, però, per sei persone è arrivata la brutta sorpresa. Lo scorso 23 dicembre è stato notificato l’avvio delle indagini, cui ha fatto seguito la presentazione delle memorie difensive. In questi giorni l’ufficialità delle diffide senza obbligo di firma per un atto considerato minaccioso.

Il provvedimento è subito esecutivo, anche se il legale dei sei tifosi, Giulio Ciabattini, inoltrerà probabilmente il ricorso al Tar.