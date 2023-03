Città di Castello, aggrediscono un uomo: polizia denuncia due persone per lesioni

Avevano aggredito un uomo e poi si erano dati alla fuga: la vittima li ha poi riconosciuti e li ha denunciati.

Il fatto è accaduto qualche giorno fa quando gli agenti sono intervenuti in via Santa Croce, in pieno centro storico, per una violenta lite: appena arrivati sul posto avevano constatato che la situazione si era calmata e che nessuno aveva bisogno del 118.

La vittima, un cittadino algerino, aveva raccontato che, a seguito di una discussione, era stata aggredita dai due uomini che l’avevano percossa con calci e pugni. L'algerino era andata poi all'ospedale dove, al termine degli accertamenti e delle cure del caso, erano state riscontrate delle lesioni guaribili in 15 giorni. Dopo qualche giorno, l’uomo ha poi deciso di denunciare l’accaduto. Si è rivolto alla polizia dove ha querelato i due uomini, riconosciuti come gli autori dell’aggressione. Per questo motivo, un quarantatreenne e un quarantaduenne sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali. Proseguono, intanto, le indagini finalizzate ad accertare la dinamica dei fatti.