Citerna protagonista della trasmissione di Rai3 “Kilimangiaro”

Il borgo di Citerna nel pomeriggio di domenica 19 Febbraio è stato protagonista della trasmissione Rai3 “Kilimangiaro” condotta da Camilla Raznovich. Ottimo è stato il riscontro mediatico: “Siamo davvero orgogliosi del successo della messa in onda della trasmissione.- ha commentato il sindaco Enea Paladino - che ha totalizzato 1 milione e 407 mila telespettatori e il 10,5% di share. In questi anni così difficili siamo riusciti a rilanciare l’immagine del nostro Borgo Antico con una forte vocazione turistica. Un lavoro che ha portato avanti il nostro assessorato alla cultura guidato da Anna Conti, che ringrazio a nome dell’Amministrazione Comunale. Un ringraziamento va anche all’Assessore regionale Paola Agabiti, per aver investito tanto, ed in maniera puntuale e concreta, sul turismo umbro”.

Il borgo di Citerna rappresenterà tutta l’Umbria all’interno del format tv “Il Borgo dei Borghi”, che tra poche settimane aprirà le votazioni per decretare il Borgo più Bello d’Italia del 2023 tra i venti in lizza. “L’Umbria non ha nulla da invidiare alle altre regioni italiane a livello di ricchezza culturale, artistica e paesaggistica – ha dichiarato il primo cittadino Paladino - ci muoveremo nei prossimi giorni per costituire un comitato per Citerna, il cui invito sarà esteso anche agli altri comuni umbri e della Valtiberina umbro-toscana, così da poter centrare tutti insieme l’obiettivo”.

L’appello del sindaco e dell’Amministrazione comunale a tutte le associazioni di categoria, alle istituzioni, e ai liberi cittadini, a dare il proprio contributo per realizzare questa ambiziosa impresa per Citerna: “Se riuscissimo a vincere la sfida e diventare Borgo più Bello d’Italia 2023 – ha concluso Paladino – numerosi sarebbero i benefici, a livello economico, turistico e d’immagine, che si ripercuoterebbero a cascata anche nei comuni limitrofi al nostro, quindi voglio lanciare a tutti questo appello affinché l’impresa vada in porto”.