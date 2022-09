“Borgo dei Borghi 2023”, torna la sfida nella trasmissione Rai: ecco il comune che terrà alto l'onore dell'Umbria

Anche quest’anno il programma televisivo proporrà la sfida tra 20 dei più bei borghi italiani, uno in rappresentanza di ogni regione, che si distinguono per il patrimonio artistico e culturale, la bellezza paesaggistica e la ricchezza di tradizioni e folklore.

Ogni puntata sarà dedicata alla scoperta di un borgo e darà la possibilità ai cittadini stessi di presentare e fare da guida turistica.

In questi giorni una troupe della trasmissione Rai ha fatto tappa nella suggestiva cittadina dell’Altotevere per le riprese, che serviranno alla realizzazione di un video da mostrare ai telespettatori per scoprire le meraviglie del borgo e votarlo.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale, che esprime il proprio orgoglio per la scelta del territorio in rappresentanza di tutta l’Umbria, certa che Citerna, così ricca di arte e di tradizioni, potrà rappresentare al meglio il patrimonio culturale e le bellezze della regione.