Città di Castello, ubriaco investe un ciclista e fugge: un'ora dopo si costituisce

Un ciclista di 36 anni è stato investito in via Aretina da un’autovettura che lo seguiva condotta da un trentenne residente a Città di Castello che tornava da un pranzo con amici.

Dopo l’impatto l’automobilista si è allontanato dal luogo del sinistro. L’infortunato ha riportato lesioni gravi con trasporto all'ospedale di Perugia dove veniva ricoverato in prognosi riservata, ad oggi non ancora sciolta.

Dopo meno di un’ora l’automobilista, si è costituito presentandosi alle forze di polizia che accertavano anche che il medesimo era in stato di alterazione da assunzione di alcol valore pari a 1,67 g/l.

Il conducente è stato denunciato per il reato di lesioni stradali gravi con l’aggravante della fuga e della guida in stato di ebrezza oltre che del reato di omissione di soccorso. La patente gli veniva ritirata per la conseguente sospensione.