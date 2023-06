Resta chiuso lo svincolo sulla E45 dopo il grave incidente. Tra disagi e trattative... ecco gli ultimi sviluppi

Lo svincolo di Promano della E45 è un punto di notevole rilevanza per l’accesso dell’area meridionale del comune di Città di Castello, o meglio lo era prima di esser chiuso a seguito dell’incidente dello scorso 31 gennaio dove un mezzo pesante, che trasportava un escavatore, ha urtato con la parte alta del carico un cavalcavia, lesionando in maniera grave una trave della struttura. Il cavalcavia danneggiato si trova proprio sopra il tratto di strada in questione, chiuso al traffico per motivi di sicurezza.

Lo stato dei lavori, per la riapertura del tratto stradale, è una delle istanze più volte presentata dal consigliere Michele Bettarelli del PD all’assessore Enrico Melasecche. Durante la sessione del 13 giugno, dedicata al Question time dell’Assemblea legislativa di Palazzo Donini, Bettarelli ha chiesto aggiornamenti sulla situazione dello svincolo, sullo stato di avanzamento della costruzione dell’impalcato in acciaio e se ci sono problematiche che “potrebbero rallentare ulteriormente la normalizzazione dello svincolo”.

“Il 7 marzo avevamo già discusso un mio un atto ispettivo e l’assessore Melasecche, facendo riferimento alle comunicazioni intercorse tra Regione e Anas dichiarava che entro le festività pasquali si sarebbe proceduto alla demolizione del cavalcavia, così da permettere la riapertura alla circolazione delle 4 corsie” spiega Bettarelli.

La riapertura non non si è verificata per via delle procedure burocratiche e di costruzione ma l’assessore Enrico Melasecche ha risposto che: “Esiste un accordo quadro già affidato e l’Impresa deve rinnovare 5 cavalcavia, sto sollecitando affinché quello di Promano sia al primo posto. Il problema sembra avviato a soluzione”. L’auspicio del consigliere Bettarelli è che che vengano rispettati i tempi previsti.