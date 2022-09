Ceramiche Noi: anche la Bbc con un servizio nel tg si occupa della situazione della cooperativa di Citta’ di Castello

Dopo la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen anche l’autorevole BBC, la Tv del servizio pubblico radiotelevisivo nel Regno Unito, si è occupata con un servizio di Katya Adler nel Tg dedicato all’Italia della vicenda “simbolo” di Ceramiche Noi e dei suoi dipendenti costretti per sopravvivere a rimodulare gli orari di lavoro con le turnazioni che iniziano alle cinque di mattina per risparmiare sui costi energetici. Il servizio televisivo della BBC seguito da una ampia descrizione sul web e sulla radio della più antica emittente nazionale del mondo con sede a Londra riaccende i riflettori sulla Cooperativa tifernate che ormai anche a livello nazionale è presa come punto di riferimento ed esempio di “resilienza, determinazione ed eccellenza produtiva” capace di superare ostacoli di diversa natura ed ora costretta ad affrontare come tutti un’emergenza energetica che rischia di mettere in ginocchio quasi tutti i comparti produttivi e le famiglie”. Nel servizio il Presidente di Ceramiche Noi, Marco Brozzi e Lorenzo Giornelli illustrano i motivi che hanno indotto l’azienda a ripensare in maniera drastica la propria impostazione lavorativa per cercare di tirare avanti e sopravvivere. Ancora una volta il sindaco Luca Secondi e l’amministrazione comunale hanno manifestato vicinanza e solidarietà a tutti i soci lavoratori della Cooperativa ribadendo la necessità di ““interventi immediati per scongiurare chiusure delle aziende”. “La loro battaglia è la battaglia di tutti noi saremo sempre al loro fianco”.