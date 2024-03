Centro Ictus di Città di Castello: 15 anni di eccellenza

In occasione del quindicesimo anniversario del Centro Ictus di Città di Castello, l'Associazione Alice ha organizzato un convegno per celebrare e mettere in luce l'importante lavoro svolto dal centro nel corso degli anni. Alla presenza dei cittadini e di figure istituzionali come il sindaco Luca Secondi e il direttore del presidio ospedaliero Alto Tevere, Silvio Pasqui, il convegno è stato un momento significativo di confronto e condivisione delle esperienze maturate nel trattamento dell'ictus.

Durante l'evento sono stati messi in evidenza i progressi e l'efficacia del trattamento multidisciplinare offerto dal centro, grazie agli interventi di esperti nel campo come la dottoressa Silvia Cenciarelli, direttrice della struttura complessa aziendale Neurologia-Centro ictus. La presidente dell’associazione Alice, Barbara Marini, e la vicepresidente, Candida Tasegian, hanno sottolineato l'importanza della collaborazione tra le diverse figure professionali che compongono il team multidisciplinare del centro.

Il Centro Ictus dell'ospedale di Città di Castello si distingue per l'eccellenza nel trattamento dell'ictus e rappresenta un punto di riferimento fondamentale per ridurre gli impatti negativi post-ictus come la mortalità e la disabilità. Il reparto è dotato di personale altamente qualificato e infrastrutture all'avanguardia che includono sei posti letto di terapia sub-intensiva. Il team multidisciplinare, composto da infermieri, operatori sociosanitari, fisioterapisti, logopedisti e nutrizionisti, si impegna quotidianamente per assicurare ai pazienti il miglior recupero possibile.

L'impegno costante del Centro Ictus e la sua capacità di accogliere pazienti di ogni età e gravità, sia per ictus ischemico che emorragico, ne fanno un esempio virtuoso di come la medicina specialistica possa fare la differenza nella vita delle persone colpite da questa grave condizione.