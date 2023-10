Città di Castello, botta e risposta in consiglio comunale sulla viabilità di via delle Scienziate e la rotonda Curie

“Modificare la viabilità di via delle Scienziate, costringendo gli automobilisti a percorrere la rotonda Marie Curie per accedere all’area commerciale, come avviene per i mezzi pesanti, non comporterebbe alcun vantaggio in termini di sicurezza per gli utenti della strada ad avviso del comando di Polizia Locale, in quanto, ad oggi, non risultano essere avvenuti sinistri stradali nella strada in questione, né particolari segnalazioni sulla sua pericolosità. L’ipotesi di sopprimere le corsie di canalizzazione del traffico potrebbe, invece, arrecare disagi economici alla stazione di servizio e agli annessi esercizi commerciali”.

L’assessore alla Viabilità Rodolfo Braccalenti ha risposto così in consiglio comunale all’interrogazione del consigliere Ugo Tanzi (PSI) sulla pericolosità del traffico in entrata ed in uscita nell'area commerciale di via delle Scienziate. L’esponente della maggioranza aveva chiesto quali fossero le intenzioni dell’amministrazione circa “le problematiche di sicurezza segnalate da alcuni cittadini e riscontrate personalmente riguardanti le manovre di ingresso e uscita dei veicoli in corrispondenza dell’area commerciale nei pressi dell’ospedale”.

“Dovrebbe essere presa in considerazione una modifica della viabilità, obbligando tutti i veicoli a usufruire dell'area commerciale come previsto per i camion, cioè effettuando l'entrata e l'uscita dall'area commerciale dopo aver percorso le rotonde esistenti”, aveva sostenuto Tanzi, segnalando che “molte volte si vede un incrocio di mezzi, tra chi esce e chi entra dentro all’area di servizio, che può essere pericoloso”. “Credo che sia opportuno verificare la situazione”, aveva sostenuto il consigliere.

Nel chiarire che le valutazioni effettuate facciano ritenere preferibile al comando della Polizia Locale il mantenimento della disciplina attuale della viabilità, con la relativa segnaletica, l’assessore Braccalenti aveva ricordato come “con l’entrata in funzione dell’area di servizio, per un breve periodo fu sperimentato l’obbligo a tutti i veicoli di proseguire dritti e percorrere la rotonda, tornando indietro per accedere alla zona commerciale, come indicato dal consigliere nell’interrogazione”.

“La fase sperimentale – ha fatto presente l’amministratore – durò però poco e non fu presa più in considerazione successivamente per il fatto che non si evidenziarono criticità o incidenti, per cui la modifica della viabilità e della segnaletica applicata attualmente appare giustificata”. In sede di replica, il consigliere Tanzi ha preso atto delle considerazioni espresse dall’assessore, ribadendo: “a mio giudizio, chi esce dall’area di servizio in direzione dell’ospedale incontra disagi nell’immettersi nel flusso di traffico”.

“Ci sono arbusti che impediscono la visuale, forse sarebbe il caso almeno di tagliarli”, ha evidenziato l’esponente del PSI.