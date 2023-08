Città di Castello, bimbo di 17 mesi resta chiuso in auto: salvato dai Vigili del fuoco

La squadra dei Vigili del fuoco di Città di Castello è intervenuta per soccorrere un bambino di 17 mesi rimasto chiuso inavvertitamente in auto.

L'intervento è stato effettuato in via Labriola insieme con personale del 118 che ha constatato le buone condizioni del bambino, il quale è stato riconsegnato alla madre che era presente per tutto il tempo dell'intervento con i soccorritori.