Città di Castello, il bilancio della Polizia locale: più controlli grazie alla tecnologia e meno sanzioni

È stato un anno impegnativo per la Polizia locale di Città di Castello alle prese con la riorganizzazione del corpo, la copertura dei turni di front office giornaliero dell’ufficio in centro storico e la presenza costante di pattuglie. Il 2023 si chiude con meno sanzioni in percentuale, ma controlli rafforzati grazie alla tecnologia e presenza sul territorio ed attività di prevenzione con incontri ed iniziative di educazione stradale con le scuole e la cittadinanza.

Aumentati i servizi congiunti con le altre forze di polizia per ordine pubblico per eventi sportivi e culturali, avviato il processo di digitalizzazione del comando, con la sostituzione in digitale di tutta la documentazione cartacea, introdotte nuove tecnologie per i rilievi dei sinistri stradali. Le altre attività del 2023 si sono concentrate particolarmente nel campo degli abusi edilizi, ambientali, rischi idro-geologici, impianti pubblicitari, decoro urbano e sicurezza urbana. Sono state rimosse 16 auto abbandonate sul territorio comunale a seguito di accertamenti d’ufficio o su segnalazione dei cittadini per le procedure di rottamazione. I

Per il 2024 nel centro storico tifernate è prevista l’attivazione della nuova Zona a Traffico Limitato, un progetto la cui stesura è stata pensata coinvolgendo attivamente residenti, operatori commerciali, utenti e professionisti.

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

- le pratiche complessive (in entrata ed uscita) assegnate al Settore sono state n. 2.301; (in diminuzione)

- n. 3.547 anno 2022

- gli accertamenti anagrafici effettuati sulle residenze sono stati pari a n. 1.932; (costanti)

- n. 1.952 anno 2022

- ordinanze di modifica alla viabilità n. 365; (in lieve aumento)

- n. 332 anno 2022

- autorizzazioni rilasciate di occupazioni temporanee di suolo pubblico n. 215; (costanti)

- n. 220 anno 2022

- autorizzazioni rilasciate per transito/sosta dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato n. 1330; (in diminuzione)

- n. 1.471 anno 2022

- autorizzazioni rilasciati per disabili, n. 479; (in aumento)

- n. 415 anno 2022

- pratiche relative agli oggetti e documenti rinvenuti n. 118; (costanti)

- n. 107 anno 2022

- richieste di accesso per fini investigativi da parte delle Forze dell’Ordine alle immagini fornite dal sistema comunale n. 28 (30 anno 2022);

-autorizzazioni impianti pubblicitari n. 173 ( anno 2022)

SERVIZI SICUREZZA URBANA E PUBBLICA SICUREZZA

- servizi congiunti con le altre forze dell’ordine per ordine pubblico per eventi sportivi e culturali n. 15 (di cui n. 10 nel turno serale)

Violazioni:

- eventi musicali serali n. 2 (0 nel 2022);

- ubriachezza manifesta art. 688 c.p. n. 1 (0 nel 2022)

ATTIVITÀ DI POLIZIA STRADALE

Sanzioni in Zona a Traffico Limitato:

- n. 3.367 violazioni (5.738 nel 2022), (in diminuzione)

Servizi di controllo di Polizia Stradale:

- n. 160 (179 nel 2022) (costanti)

Tipologie violazioni accertate:

- mancato uso delle cinture n.145 (98 nel 2022); (in aumento)

- guida con telefonino n. 19 (26 nel 2022);

- mancata precedenza n. 38 (41 nel 2022),

- velocità pericolosa n. 69 (64 nel 2022);

- guida in stato di ebbrezza n. 7 (5 nel 2022);

- superamento limiti velocità n. 195 (226 nel 2022);

- mancata revisione n. 182 (591 nel 2022);

- mancata copertura assicurativa n. 27 (193 nel 2022);

- cartelli pubblicitari senza autorizzazione n. 37 (5 nel 2022)

Sanzioni accessorie:

-ritiro documenti di guida/circolazione n. 8 (4 nel 2022);

-fermi amministrativi n. 6 (3 nel 2022);

-sequestri amministrativi n. 21 (52 nel 2022);

-decurtazione punti patente n. 3.004 (2752 nel 2022)

INFORTUNISTICA STRADALE

-incidenti stradali rilevati n. 176 (154 nel 2022)

Tipologie:

- con soli danni alle cose n. 102 (96 nel 2022)

- con lesioni a persone n. 62 (58 nel 2022)

- con esito mortale n. 2 (0 nel 2022)

ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

- delegate dall’autorità giudiziaria n. 12 (20 nel 2022)

- d’iniziativa n. 19 di cui:

- n. 7 per guida in stato di ebrezza,

- n. 1 per furto;

- n. 1 per invasione di terreni ed edifici;

- n. 1 per inosservanza provvedimento dell’Autorità;

- n. 1 per somministrazione bevande alcoliche a minori;

- n. 3 per fuga ed omissione di soccorso in occasione di incidente stradale;

- n. 1 per sottrazione/danneggiamento cose sottoposte a sequestro;

- n. 1 per omessa comunicazione ospitalità strutture ricettive;

- n. 2 per lesioni personali stradali;

- n. 1 per reiterazione nella guida senza patente

VIGILANZA EDILIZIA

- sopralluoghi d’iniziativa e congiunti con UT n. 20 (22 nel 2022)

VIGILANZA COMMERCIALE

- controlli commerciali n. 71 (n. 56 nel 2022)

Violazioni:

- Strutture ricettive n. 3 (0 nel 2022)

- pubblici esercizi n. 2 (1 nel 2022)

VIGILANZA AMBIENTALE

Violazioni:

- ordinanza sindacale raccolta differenziata n. 9 (15 nel 2022)

- regolamento polizia urbana n. 1 (0 nel 2022)

- regolamento di igiene n. 12 (7 nel 2022)

- abbandono veicolo su area pubblica n. 16 (1 nel 2022)

EDUCAZIONE STRADALE

Lezioni di educazione stradale

- n. 8 Istituti Scolastici dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado coinvolgendo n. 22 classi per un totale di circa 450 studenti, in particolare:

- n. 2 scuole secondarie di 1° grado;

- n. 2 scuole dell’infanzia;

- n. 4 scuole primarie.