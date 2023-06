Città di Castello, vietata la vendita e il consumo di bevande in vetro o alluminio nel centro storico

Emessa l'ordinanza che limita la detenzione, vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e metallo nelle aree del centro storico e dispone il divieto di utilizzo di contenitori di vetro e metallo nelle aree pubbliche e aperte al pubblico del centro storico.

Le aree, vie e piazze del centro storico interessate dall'ordinanza sono Giardini del Cassero / Duomo; - Piazza V. Gabriotti; - Corso Cavour; - Piazza Fanti; - Piazza G. Matteotti; - Largo Gildoni; - Loggiato Gildoni; - Piazza A. Costa; - Via Mazzini; - Piazza Gioberti; - Piazza Garibaldi; - Corso Vittorio Emanuele; - Piazza del Garigliano; - Via Mario Angeloni; - Piazza Raffaello Sanzio; - Piazza San Francesco.

Al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica, nonché la salvaguardia dell’ambiente urbano e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da un afflusso particolarmente rilevante di persone è vietato, dalle ore 19.30 di giovedì 29/06/2023 alle ore 06.00 del giorno successivo e dalle ore 19.30 di giovedì 06/07/2023 alle ore 06.00 del giorno successivo, consumare in luogo pubblico bevande contenute in contenitori di vetro o metallo (lattine); 2) è vietato, dalle ore 19.30 di giovedì 29/06/2023 alle ore 06.00 del giorno successivo e dalle ore 19.30 di giovedì 06/07/2023 alle ore 06.00 del giorno successivo, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio in sede fissa, ambulante su aree pubbliche, tramite distributori automatici, nonché alle attività artigianali, vendere e comunque distribuire, a qualsiasi titolo, per asporto, bevande in contenitori di vetro o metallo (lattine).