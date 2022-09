Gli auguri di buon compleanno del sindaco Luca Secondi a Monica Bellucci

“I più sinceri ed affettuosi auguri di buon compleanno ad una concittadina illustre da sempre ambasciatrice nel mondo della nostra città, delle sua gente, delle bellezze, della storia e tradizione, sempre pronta ad evidenziare con orgoglio e senso di appartenenza le proprie origini nel corso della strepitosa carriera nei diversi ambiti della moda, del cinema, dell’arte e della cultura. Monica Bellucci rappresenta per Citta’ di Castello, la sua comunità e per l’Italia, una eccellenza ed esempio per capacità, determinazione e sensibilità umana che spesso ha dimostrato con atti concreti. Auguri Buon compleanno”. Nel giorno del compleanno il sindaco di Città di Castello rivolge a Monica Bellucci gli auguri più sentiti da parte del comune e della comunità locale dove è nata, cresciuta con la sua famiglia e gli affetti più cari prima di spiccare il volo per una carriera ricca di ripetuti successi ora più che mai nel cinema e teatro. “E’ ancora vivo in tutti noi il ricordo della sua visita a sorpresa nell’aprile del 2019 in occasione della inaugurazione della biblioteca “Carducci” edificio che frequentò quando fu sede della palestra femminile del liceo classico e più di recente ad inizio di questo mese quando, attraverso un commovente video-messaggio, ha partecipato alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Vincenzo Mollica. Le presenze di Monica Bellucci nella nostra citta’, quando possibili, oltre che gradite rappresentano un gesto di amore e vicinanza della celebre attrice alle sue origini che ci rendono orgogliosi”, ha concluso il sindaco Luca Secondi.