Lutto nell'avvocatura, morto a 55 anni l'avvocato Giancarlo Crocioni

Avvocatura in lutto per l'improvvisa scomparsa dell'avvocato Giancarlo Crocioni. Esperto in diritto civile e agrario è morto a 55 anni.

Il sindaco Luca Secondi e la giunta comunale tifernate hanno voluto esprimere profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa dello stimato professionista, punto di riferimento di numerose iniziative e progetti anche sul versante sociale e sportivo. “Una terribile notizia che ci lascia senza parole: a fatica si riesce a trovarne per far sentire la vicinanza alla famiglia, alla comunità di Lerchi, a cui con orgoglio apparteneva e ne era infaticabile promotore di tante occasioni di valorizzazione del territorio, della storia e delle tradizioni della comunità locale. L’avvocato Giancarlo Crocioni – precisa il sindaco nel messaggio di cordoglio – era prima di tutto una persona perbene sempre pronto a dare il proprio contributo per il prossimo. La sua prematura scomparsa ci lascia attoniti e ci spinge a proseguire sul versante da lui tracciato nel modo di porsi con le persone, con il sorriso sulle labbra e la generosità verso gli altri”.

Al cordoglio di sindaco e giunta si unisce anche la presidente di Asp 'Muzi Betti', Annalisa Lelli dove lo stimato professionista collaborava da tempo: “una persona straordinaria sempre in prima linea nell’affrontare e risolvere problemi e situazioni di lavoro. Lo ricorderemo per sempre”.

Tanti ricordi della persona e del professionista sulle pagine social degli avvocati del foro perugino.