Città di Castello, primo consiglio "itinerante" dell'Ordine degli avvocati per ascoltare le istanze del territorio

Si svolgerà il 5 luglio, presso la Sala del Consiglio Comunale in Città di Castello, il primo consiglio "itinerante" dell'Ordine degli avvocati di Perugia.

L'iniziativa, ideata dal presidente Carlo Orlando, mira a radicare e rafforzare su tutto il territorio umbro la vicinanza e i contatti tra i vari avvocati e il proprio Ordine di appartenenza, per dare voce alle esigenze di ogni iscritto, ma anche per rimettere al centro della società civile l'Avvocatura e la sua funzione sociale.

Per la prima volta il Consiglio dell'Ordine degli avvocati si riunirà lontano da Perugia e sarà aperto agli interventi e al confronto con i colleghi del territorio tifernate. Nell'occasione si affronteranno i temi dell'equo compenso e si dibatterà sulla incidenza della nuova riforma della giustizia nei rapporti genitoriali.

L'iniziativa, la prima di una lunga serie che toccherà tutti i principali centri della provincia perugina, è stato possibile realizzarla grazie alla collaborazione del Comune di Città di Castello, nella persona del sindaco e dell'assessore alla Cultura Michela Botteghi, che hanno colto l'occasione per offrire questo servizio in favore di tutti gli avvocati tifernati, per farli sentire maggiormente coinvolti nei processi decisionali dell'avvocatura, soprattutto dopo la soppressione della sede distaccata a Città di Castello del Tribunale di Perugia avvenuta alcuni anni fa.