Aggredisce le forze dell'ordine e colleziona denunce: in carcere per una condanna a oltre 3 anni

I Carabinieri della Stazione di Città di Castello hanno arrestato un 52enne del posto per una condanna definitiva da scontare di 3 anni, 8 mesi e 18 giorni.

L'uomo, nei cui confronti già pendeva una condanna per fatti risalenti all'anno 2020 per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, è stato raggiunto dall'ordinanza di esecuzione della pena a seguito di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti derivanti da altri procedimenti per delitti contro la persona e contro il patrimonio.

L'uomo è stato rintracciato e portato nel carcere perugino di Capanne.