Città di Castello, si barrica in casa per non farsi prendere dalla Polizia: arrestata

Gli agenti del Commissariato di Città di Castello hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento dell'Ufficio esecuzioni penali della Procura di Perugia, una italiana di 47 anni, già condannala alla pena 11l mesi e 28 giorni di reclusione per i reati di atti persecutori ed evasione.

A marzo la Polizia aveva comunicato alla Procura l'evasione dai domiciliari della donna, rintracciata in una abitazione in compagnia del fratello. All'arrivo della polizia entrambi si barricavano in casa e solo grazie all'intervento di un fabbro gli agenti riuscivano ad accedere all'interno dell'abitazione.

La donna è stata condotta nel carcere di Capanne per scontare la pena residua, mentre il fratello è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.