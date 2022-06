Città di Castello: evade dai domiciliari, 39enne arrestato

Evade dai domiciliari, arrestato dai carabinieri. E' successo a Città di Castello. I militari, nel corso dei controlli, hanno ammanettato un un 39enne di nazionalità algerina.

L’uomo, spiegano i carabinieri, era sottoposto alla misura alternativa alla detenzione, dovendo espiare una pena, a seguito di due condanne emesse dai Tribunali di Perugia e Siena, per reati contro la persona.

Al momento del controllo, il 39enne non era in casa. C'era la famiglia, ma lui no. Così sono partite le ricerche. I carabinieri lo hanno bloccato mentre tentava di ritornare a casa, avvisato dai familiari. Arrestato per evasione dalla detenzione domiciliare.