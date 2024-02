Umbertide, fermati in auto per un controllo: uno era rientrato in Italia illegalmente, l'altro non aveva documenti

I Carabinieri della Stazione di Umbertide hanno arrestato un 29enne marocchino e denunciato un connazionale di 31 anni presenti sul territorio nazionale in violazione della legge sull’immigrazione.

Nel corso delle attività di pattugliamento del territorio i militari hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo tre persone, due delle quali risultavano sprovviste di documenti d'identità. Accompagnati presso gli uffici della Compagnia di Città di Castello per identificarli è emerso che il 29enne, in violazione del decreto di espulsione che gli proibiva di rientrare sul suolo nazionale dal quale era stato allontanato nel 2019 mediante accompagnamento alla frontiera aerea, vi aveva fatto ritorno clandestinamente. Il giovane è stato quindi tratto in arresto, per l’ipotesi di reato di rientro illegale sul territorio Italiano.

L’arresto è stato convalidato ed al giovane è stato notificato un decreto di espulsione dal territorio nazionale con intimazione a lasciarlo entro 7 giorni.

Per il 31enne è scattata invece la denuncia poiché risultato illegale sul territorio nazionale.